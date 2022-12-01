Морозно та безсніжно: прогноз погоди на перший день зими

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 грудня без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у більшості районів північної частини вночі 6-11° морозу, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 7-12° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 6-11° морозу, місцями мінус 14-16°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.