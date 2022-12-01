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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27673 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60791 перегляди

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31 березня, 15:02 • 98384 перегляди

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31 березня, 14:30 • 148661 перегляди

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31 березня, 12:29 • 173343 перегляди

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31 березня, 10:29 • 351400 перегляди

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Морозно та безсніжно: прогноз погоди на перший день зими

Морозно та безсніжно: прогноз погоди на перший день зими

Київ • УНН

 • 891690 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. По Україні сьогодні очікується безсніжна і морозна погода, на дорогах - ожеледиця, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 грудня без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у більшості районів північної частини вночі 6-11° морозу, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 7-12° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 6-11° морозу, місцями мінус 14-16°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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