Морозно и бесснежно: прогноз погоды на первый день зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По Украине сегодня ожидается бесснежная и морозная погода, на дорогах - гололедица, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 1 декабря без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура в большинстве районов северной части ночью 6-11° мороза, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами 14-16°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 7-12° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 6-11° мороза, местами минус 14-16°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.