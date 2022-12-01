Морозно и бесснежно: прогноз погоды на первый день зимы

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 декабря без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура в большинстве районов северной части ночью 6-11° мороза, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами 14-16°, днем ​​0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 7-12° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 6-11° мороза, местами минус 14-16°, днем ​​0-5° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем ​​0-2° мороза.