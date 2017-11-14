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Мораторій на перевірки постачальників продуктів у школах мали б скасувати вже давно - експерт

Мораторій на перевірки постачальників продуктів у школах мали б скасувати вже давно - експерт

Київ • УНН

 • 14945 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уряд мав би вже давно відреагувати на значну кількість отруєнь дітей у навчальних закладах. Таку думку в коментарі УНН висловив заступник керівника “Союзу споживачів України” Михайло Шарков.

На його переконання, КМУ мав би скасувати мораторій на перевірки постачальників харчування у школи та садочки, адже ситуація із якістю продуктів для дітей наразі критична.

“Я вважаю, що це потрібно було зробити давно. Така велика кількість отруєнь і не виникала б. Ми бачимо, що в школах, що в дитячих садках, що в дитячих таборах велика кількість отруєнь. І відміна мораторію на перевірки постачальників лише посприяла б тому, що якість продуктів покращиться. Зараз ситуація критична, бо з кожним днем цінова політика росте, але кожен намагається зберегти ціни на тому ж рівні, а тому якість вони (виробники, — ред.) знижують”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.

Додамо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.

 

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