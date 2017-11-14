Мораторий на проверки поставщиков продуктов в школы должны отменить уже давно - эксперт

По его убеждению, КМУ должен отменить мораторий на проверки поставщиков питания в школы и садики, ведь ситуация с качеством продуктов для детей пока критическая.

"Я считаю, что это нужно было сделать давно. Такое большое количество отравлений и не возникало бы. Мы видим, что в школах, что в детских садах, что в детских лагерях большое количество отравлений. И отмена моратория на проверки поставщиков только поспособствовала бы потому, что качество продуктов улучшится. Сейчас ситуация критическая, потому что с каждым днем ​​ценовая политика растет, но каждый пытается сохранить цены на прежнем уровне, а потому качество они (производители, - ред.) Снижают", - отметил эксперт.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (из-за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно скорее решить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.

Добавим, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.