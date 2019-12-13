Мораторій на імпорт спирту в закон Зеленського могли дописати "по дорозі" - Гаврилечко

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Учора депутат від “Слуги народу” Олексій Мовчан повідомив про те, що на імпорт спирту в Україну запроваджено мораторій до 2022 року. Про це він зазначив, коментуючи відповідний президентскій закон № 2300, хоча у тексті документу, доступному на сайті ВР, про мораторій не йдеться. Економічний експерт Юрій Гаврилечко, член “ІНПОЛІТ” (Інстітут публічної політики і консалтингу — ред.), не виключив, що “спиртовий” закон, у такому разі, могли “доопрацювати” по дорозі на підпис Президенту, передає УНН.