Мораторій на імпорт спирту в закон Зеленського могли дописати "по дорозі" - Гаврилечко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Учора депутат від “Слуги народу” Олексій Мовчан повідомив про те, що на імпорт спирту в Україну запроваджено мораторій до 2022 року. Про це він зазначив, коментуючи відповідний президентскій закон № 2300, хоча у тексті документу, доступному на сайті ВР, про мораторій не йдеться. Економічний експерт Юрій Гаврилечко, член “ІНПОЛІТ” (Інстітут публічної політики і консалтингу — ред.), не виключив, що “спиртовий” закон, у такому разі, могли “доопрацювати” по дорозі на підпис Президенту, передає УНН.
“Навряд чи можна помилитися, а от дописати — можна. Тим більше подивіться як часто ухвалюють законопроекти, де поправки до них голосуються з голосу. І як можна подивитися на текст того, що ухвалили, якщо десяток поправок проголосовані з голосу. Ви точно впевнені що будь-хто зможе чітко і послідовно вкласти ці поправки в текст? Навіть без злої волі і прагнення, щоб спаплюжити чи зманіпулювати”, — сказав він.
Нагадаємо, що у тексті ЗУ № 2300, який опублікований на сайті Парламенту, мова про дозвіл імпортувати спирт в Україну, а не про заборону.
“До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України”, — сказано в документі.
На переконання низки експертів така законодача норма стане додатковим джерелом корупції, остаточно знищить вітчизняне виробництво спирту та сприятиме контрабанді спирту з Придністров’я та окупованих територій.