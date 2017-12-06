Монополія "Національних лотерей" розростається без совісті та моралі – Томенко про заклад "Фаворит" в костьолі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Гральні заклади “Українських національних лотерей” заполонили усі куточки країни, добравшись до храмів та костьолів. Про це у коментарі УНН зазначив громадський та політичний діяч України, лідер громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко, коментуючи відкриття грального закладу УНЛ у стародавньому львівському костьолі.
“За останні кілька років мережа квазі-лотерейного бізнесу під назвою „УНЛ“ поширилась країною фантастично. При чому, у кожному регіоні — своя специфіка. На заході дійшла справа до духових споруд. В інших куточках країни лотереї „зайшли“ на місцезнаходження колишніх Сбербанків, діяльність яких попередньо блокувалася. Біда під назвою „публічний гральний бізнес“ була принесена владою, частиною правоохоронних органів і деякими громадськими активістами”, — зазначив він.
М.Томенко додав, що “УНЛ” поширює Україною соціальне зло під назвою “гральний бізнес”
“В Україні без совісті і моралі розростається потужна монопольна структура, яка витягує останні гроші із українських сімей. І це вже не лише проблема бюджетного плану, корупційного, це — соціальне зло. Якщо правоохоронні органи не впливають на ці факти, очевидно, що надія лише на суспільство. Про це повинна говорити церква, громадськість. Тобто всі ті, хто реально опікується та вболіває за духовний стан українського суспільства”, — сказав він.
Нагадаємо, “Українські національні лотереї” ЗМІ пов’язують з високопосадовцями: нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом. І.Білоус зокрема міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.
Вперше О.Третьяков “засвітився” в “УНЛ”, коли в 2016 році там був обшук під приводом звинувачень в конвертаційній діяльності. Спочатку парламентарій заперечував будь-яку причетність до “Української національної лотереї” — пізніше визнав, що має опціон на покупку частки в цьому бізнесі, який зможе реалізувати відразу ж після складання депутатських повноважень.
Цю компанію неодноразово викривали у незаконній діяльності, зокрема організації азартних ігр під прикриттям лотереї “Фаворит” та ухиленні від сплати податків.
Раніше УНН повідомляв, що всі конкуренти “УНЛ” з 2014 році заблоковані санкціями РНБО. За оцінками експертів, “УНЛ” просувають в монополісти лотерейного ринку, а сприяє цьому Мінфін, який виписав під нього ліцензійні умови, передбачивши перешкоди в отриманні ліцензії для інших гравців ринку. Лотерейні ініціативи Мінфіну потрапили вже до проекту бюджету на наступний рік попри шквал критики з боку АМКУ, Держказначейства та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.