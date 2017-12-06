Монополия "Национальных лотерей" разрастается без совести и морали - Томенко о заведении "Фаворит" в костеле

"За последние несколько лет сеть квази-лотерейного бизнеса под названием "УНЛ "распространилась по стране фантастически. Причем, в каждом регионе - своя специфика. На западе дошло дело до духовых сооружений. В других уголках страны лотереи "зашли" на местонахождение бывших Сбербанка, деятельность которых предварительно блокировалась. Беда под названием "публичный игорный бизнес" была принесена властью, частью правоохранительных органов и некоторыми общественными активистами ", - отметил он.

Томенко добавил, что "УНЛ" распространяет в Украине социальное зло под названием "игорный бизнес".

"В Украине без совести и морали разрастается мощная монопольная структура, которая извлекает последние деньги из украинских семей. И это уже не только проблема бюджетного плана, коррупционного, это - социальное зло. Если правоохранительные органы не влияют на эти факты, очевидно, что надежда только на общество. Об этом должна говорить церковь, общественность. То есть все те, кто реально занимается и болеет за духовное состояние украинского общества", - сказал он.

Напомним, "Украинские национальные лотереи" СМИ связывают с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. И.Билоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Впервые Третьяков "засветился" в "УНЛ", когда в 2016 году там был обыск под предлогом обвинений в конвертационный деятельности. Сначала парламентарий отрицал какую-либо причастность к "Украинской национальной лотереи" - позже признал, что имеет опцион на покупку доли в этом бизнесе, который сможет реализовать сразу же после сложения депутатских полномочий.

Эту компанию неоднократно уличали в незаконной деятельности, в частности организации азартных игр под прикрытием лотереи "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов.

Ранее УНН сообщал, что все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия, предусмотрев препятствия в получении лицензии для других игроков рынка. Лотерейные инициативы Минфина попали уже в проект бюджета на следующий год несмотря на шквал критики со стороны АМКУ, Госказначейства и Министерства экономического развития и торговли.