Моніторинг вартості пального: на стелах АЗС ціни автогазу поповзли вгору

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 5 квітня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,91 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,05, а ДП — в середньому 23,87 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,78 грн за літр, А-95 — 24,68 грн за літр, А-95+ — 26,41 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 22,18 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 22,51 грн за літр, А-95 — 23,01, А-95+ — 23,48 грн за літр та ДП — 20,97 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,45 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,02 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 10,61 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за показниками імпорту протягом січня-лютого 2017 року у трійку найбільших імпортерів бензину увійшли: група компаній WOG, БНК-Україна і АМІК-Україна.

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