Монголія підтвердила перші випадки смерті тварин через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Результати лабораторних тестів показали, що COVID-19 став причиною смерті двох бобрів в Монголії, повідомило в середу Головне управління ветеринарної служби країни, передає агентство Xinhua, інформує УНН.
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"Два бобра загинули при загадкових обставинах в нашій країні в минулому місяці, і результати лабораторних досліджень показали, що причиною смерті став COVID-19", - повідомив Xinhua експерт Адіясурен Тувшинбаяра.
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Це перші підтверджені випадки загибелі тварин в країні через COVID-19.
За даними Національного центру зоонозних захворювань (NCZD) країни, мертві бобри були з Центру розведення бобрів при Департаменті навколишнього середовища столиці Улан-Батора, і ще у семи бобрів цього центру був позитивний результат на коронавірус.
Боброві ранчо цього центру дали позитивний результат на COVID-19 в серпні, і бобри, можливо, заразилися вірусом від своїх власників ранчо, сказав Xinhua Ньямдорж Цогбадрах, директор NCZD.
За словами Цогбадраха, у семи бобрів, інфікованих "Delta" варіантом COVID-19, проявилися кілька симптомів, включаючи кашель, нежить і липкі очі, додавши, що бобри повністю вилікувалися від хвороби завдяки належному лікуванню.
Крім бобрів, країна підтвердила, що у двох домашніх кішок був позитивний результат на COVID-19.
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