Монголия подтвердила первые случаи смерти животных из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Результаты лабораторных тестов показали, что COVID-19 стал причиной смерти двух бобров в Монголии, сообщило в среду Главное управление ветеринарной службы страны, передает агентство Xinhua, информирует УНН.
Цитата
"Два бобра погибли при загадочных обстоятельствах в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19", - сообщил Xinhua эксперт Адиясурен Тувшинбаяра.
Детали
Это первые подтвержденные случаи гибели животных в стране из-за COVID-19.
По данным Национального центра зоонозных заболеваний (NCZD) страны, мертвые бобры были из Центра разведения бобров при Департаменте окружающей среды столицы Улан-Батора, и еще в семи бобров этого центра был положительный результат на коронавирус.
Бобровые ранчо этого центра дали положительный результат на COVID-19 в августе, и бобры, возможно, заразились вирусом от своих владельцев ранчо, сказал Xinhua Ньямдорж Цогбадрах, директор NCZD.
По словам Цогбадраха, в семи бобров, инфицированных "Delta" вариантом COVID-19, проявились несколько симптомов, включая кашель, насморк и липкие глаза, добавив, что бобры полностью излечились от болезни благодаря надлежащему лечению.
Кроме бобров, страна подтвердила, что в двух домашних кошек был положительный результат на COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США обнаружили первые в мире случаи коронавируса у оленей