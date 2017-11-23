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Монетизація субсидій: зекономлені кошти інвестують у енергоефективність

Монетизація субсидій: зекономлені кошти інвестують у енергоефективність

Київ • УНН

 • 20962 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Завдяки монетизації субсидій для споживачів частину зекономлених коштів можна буде направити на енергоефективність. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час міжнародного форуму з енергоефективності, повідомляє УНН.

“Монетизація субсидій для споживачів дасть можливість повернути частину зекономлених коштів, як інвестицію в енергоефективність”, — переконаний урядовець.

За його словами, ринок модернізації житлового сектору оцінюється у 30 млрд євро, комунальних підприємств — в 12 млрд євро.

“Щорічно на субсидії з держбюджету для населення на оплату ЖКП витрачається 80 млрд гривень. Тому перед нами стоїть дуже важливе завдання — зекономити енергію, зменшити споживання. А цей вивільнений залишок повернути у енергоефективність”, — підкреслив Зубко.

Нагадаємо, Кабмін планує збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018.

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