Монетизація субсидій: зекономлені кошти інвестують у енергоефективність

“Монетизація субсидій для споживачів дасть можливість повернути частину зекономлених коштів, як інвестицію в енергоефективність”, — переконаний урядовець.

За його словами, ринок модернізації житлового сектору оцінюється у 30 млрд євро, комунальних підприємств — в 12 млрд євро.

“Щорічно на субсидії з держбюджету для населення на оплату ЖКП витрачається 80 млрд гривень. Тому перед нами стоїть дуже важливе завдання — зекономити енергію, зменшити споживання. А цей вивільнений залишок повернути у енергоефективність”, — підкреслив Зубко.

Нагадаємо, Кабмін планує збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018.