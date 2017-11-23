Монетизация субсидий: сэкономленные средства инвестируют в энергоэффективность

"Монетизация субсидий для потребителей даст возможность вернуть часть сэкономленных средств, как инвестиции в энергоэффективность", - убежден чиновник.

По его словам, рынок модернизации жилищного сектора оценивается в 30 млрд евро, коммунальных предприятий - в 12 млрд евро.

"Ежегодно на субсидии из госбюджета для населения на оплату ЖКУ расходуется 80 млрд гривен. Поэтому перед нами стоит очень важная задача - сэкономить энергию, уменьшить потребление. А этот освободившийся остаток вернуть в энергоэффективность", - подчеркнул Зубко.

Напомним, Кабмин планирует увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018.