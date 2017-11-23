Монетизация субсидий: сэкономленные средства инвестируют в энергоэффективность
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Благодаря монетизации субсидий для потребителей часть сэкономленных средств можно будет направить на энергоэффективность. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время международного форума по энергоэффективности, сообщает УНН.
"Монетизация субсидий для потребителей даст возможность вернуть часть сэкономленных средств, как инвестиции в энергоэффективность", - убежден чиновник.
По его словам, рынок модернизации жилищного сектора оценивается в 30 млрд евро, коммунальных предприятий - в 12 млрд евро.
"Ежегодно на субсидии из госбюджета для населения на оплату ЖКУ расходуется 80 млрд гривен. Поэтому перед нами стоит очень важная задача - сэкономить энергию, уменьшить потребление. А этот освободившийся остаток вернуть в энергоэффективность", - подчеркнул Зубко.
Напомним, Кабмин планирует увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018.