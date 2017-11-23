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Монетизация субсидий: сэкономленные средства инвестируют в энергоэффективность

Монетизация субсидий: сэкономленные средства инвестируют в энергоэффективность

Киев  •  УНН

 • 20955 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Благодаря монетизации субсидий для потребителей часть сэкономленных средств можно будет направить на энергоэффективность. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время международного форума по энергоэффективности, сообщает УНН.

"Монетизация субсидий для потребителей даст возможность вернуть часть сэкономленных средств, как инвестиции в энергоэффективность", - убежден чиновник.

По его словам, рынок модернизации жилищного сектора оценивается в 30 млрд евро, коммунальных предприятий - в 12 млрд евро.

"Ежегодно на субсидии из госбюджета для населения на оплату ЖКУ расходуется 80 млрд гривен. Поэтому перед нами стоит очень важная задача - сэкономить энергию, уменьшить потребление. А этот освободившийся остаток вернуть в энергоэффективность", - подчеркнул Зубко.

Напомним, Кабмин планирует увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018.

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