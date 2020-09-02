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Монети у 25 копійок і частину банкнот виведуть з обігу з жовтня

Київ • УНН

 • 56076 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. З 1 жовтня 2020 року Національний банк України виводить з обігу банкноти старих зразків до 2003 року та монети в 25 копійок. Вони перестають бути засобом платежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

Монети у 25 копійок і частину банкнот виведуть з обігу з жовтня

"НБУ презентував майбутні зміни у банкнотно-монетному ряді гривні... Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року. Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення, озвучені Національним банком, стали продовженням багаторічної роботи регулятора з оптимізації готівкового обігу. “У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці. Він стане впорядкованим та зручним", - сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Повідомляється, що з 1 жовтня можна без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків. Зробити це можна впродовж 3 років. До 30 вересня 2021-го в усіх банках, і до 30 вересня 2023 року включно у Національному банку та уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Національний банк України з 3 червня вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідну банкноту

"З цієї дати їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх з готівкового обігу. Тобто з 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки", – сказав директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

Також зазначається, що з 1 жовтня 2020 року Національний банк розпочне активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору). Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

“Проте, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “День пам’яті полеглих захисників України”.

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