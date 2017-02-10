Монета “Євромайдан” увійшла до фіналу міжнародного конкурсу “Краща монета року”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Українська монета з нейзильберу “Євромайдан” увійшла до фіналу міжнародного конкурсу “Краща монета року” 46-му Всесвітньому ярмарку грошей, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
На Всесвітньому ярмарку грошей Національний банк України представив пам’ятну монету з нейзильберу “Євромайдан”.
Міжнародні експерти високо оцінили художнє рішення пам’ятної монети. Тому зайняла місце в фіналі міжнародного конкурсу “Краща монета року” у номінації “Краще художнє рішення”.
На аверсі монети на рельєфному тлі, стилізованому під майоріння прапора, зображено фрагмент віча і викарбувано фразу з Конституції "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ".
На реверсі монети на тлі прапора Європейського Союзу зображено кулак, який тримає державний прапор України (прапори зображено з використанням тамподруку).
Організатором конкурсу виступали впливове американське видання “Krause Publication”.
Як повідомляв УНН, з 6 лютого до 3 квітня 2017 року шляхом голосування визначатимуться три кращі монети року у трьох номінаціях: “Краща монета року”, “Унікальне ідейне рішення”, “Найкраще художнє рішення”.