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Монета "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса "Лучшая монета года"

Киев • УНН

 • 8286 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинская монета из нейзильбера "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса "Лучшая монета года" в 46-й Всемирной ярмарке денег, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Монета "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса "Лучшая монета года"

На Всемирной ярмарке денег Национальный банк Украины представил памятную монету из нейзильбера "Евромайдан".

Международные эксперты высоко оценили художественное решение памятной монеты. Поэтому она заняла место в финале международного конкурса "Лучшая монета года" в номинации "Лучшее художественное решение".

На аверсе монеты на рельефном фоне, стилизованном под майориння флага, изображен фрагмент вече и высечена фраза из Конституции "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ".

На реверсе монеты на фоне флага Европейского Союза изображен кулак, который держит государственный флаг Украины (флаги изображены с использованием тампопечати).

Организатором конкурса выступали влиятельное американское издание "Krause Publication".

Как сообщал УНН, с 6 февраля по 3 апреля 2017 года путем голосования будут определяться три лучшие монеты года в трех номинациях: "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение".

Украинские Национальные Новости

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