MONATIK під час концерту у Мінську впав зі сцени
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Український співак MONATIK під час концерту в Мінську впав зі сцени. Про це сам виконавець написав в своєму Instagram, передає УНН.
"Мінськ звучить приголомшливо... Дякую всім й особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - підписав співак відео моменту падіння.
Під відео співак поставив хештеги #впали у кохання, #вдарилися у танці, #хто не падав, той не підіймався.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спіткнувся і впав, піднімаючись на сцену форуму "Росія - країна можливостей".