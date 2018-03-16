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MONATIK під час концерту у Мінську впав зі сцени

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Український співак MONATIK під час концерту в Мінську впав зі сцени. Про це сам виконавець написав в своєму Instagram, передає УНН.

"Мінськ звучить приголомшливо... Дякую всім й особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - підписав співак відео моменту падіння.

Під відео співак поставив хештеги #впали у кохання, #вдарилися у танці, #хто не падав, той не підіймався.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спіткнувся і впав, піднімаючись на сцену форуму "Росія - країна можливостей".

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