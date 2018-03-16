MONATIK во время концерта в Минске упал со сцены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинский певец MONATIK во время концерта в Минске упал со сцены. Об этом сам исполнитель написал в своем Instagram, передает УНН.
"Минск звучит потрясающе ... Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал певец видео момента падения.
Под видео певец поставил хэштеги # упали в любовь # ударились в танцы, # кто не падал, тот не поднимался.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену форума "Россия - страна возможностей".