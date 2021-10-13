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Монастирський закликав утриматися від політизації Дня захисника і захисниці

Київ • УНН

 • 20968 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Глава МВС Денис Монастирський звернутися до учасників заходів до Дня захисників та захисниць України з проханням утриматися завтра від політичних акцій чи будь-яких інших спроб політизації цього свята. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Завтра велике свято! Воно має бути наповнене глибокою пошаною та вдячністю захисникам і захисницям нашої держави. Це День тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищав і захищає інтереси України, хто робить її міцнішою.

Хотів би звернутися до учасників заходів до Дня захисників та захисниць України з проханням утриматися завтра від політичних акцій чи будь-яких інших спроб політизації цього свята. Вважаю це негідним по відношенню до наших героїв", - написав Монастирський.

Додамо

Міністр також повідомив, що напередодні Дня захисників та захисниць, вручив найкращим працівникам структури МВС державні нагороди, відзнаки Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, відомчі нагороди за визначні заслуги в службі, а також відзначив вогнепальною зброєю за виявлену честь і доблесть у боротьбі зі злочинністю та за зміцнення обороноздатності України.

"Пишаюся кожним, хто присвятив своє життя захисту рідної землі. Переконаний, що відвага, мужність і наша віра обов’язково переможуть! Слава Україні!" - резюмував він.

Додамо

Завтра, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць.

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