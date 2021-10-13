Монастирський закликав утриматися від політизації Дня захисника і захисниці

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"Завтра велике свято! Воно має бути наповнене глибокою пошаною та вдячністю захисникам і захисницям нашої держави. Це День тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищав і захищає інтереси України, хто робить її міцнішою.

Хотів би звернутися до учасників заходів до Дня захисників та захисниць України з проханням утриматися завтра від політичних акцій чи будь-яких інших спроб політизації цього свята. Вважаю це негідним по відношенню до наших героїв", - написав Монастирський.

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Міністр також повідомив, що напередодні Дня захисників та захисниць, вручив найкращим працівникам структури МВС державні нагороди, відзнаки Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, відомчі нагороди за визначні заслуги в службі, а також відзначив вогнепальною зброєю за виявлену честь і доблесть у боротьбі зі злочинністю та за зміцнення обороноздатності України.

"Пишаюся кожним, хто присвятив своє життя захисту рідної землі. Переконаний, що відвага, мужність і наша віра обов’язково переможуть! Слава Україні!" - резюмував він.

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Завтра, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць.