Монастирський у Трускавці закликав "слуг" підвищити зарплати правоохоронцям

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“Вони (правоохоронці — ред.) мають отримувати гідну зарплату”, — заявив Монастирський.

Також глава МВС пояснив, де знайти кошти на підвищення зарплат правоохоронцям.



“Де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС? Це виявлення контрафактної продукції — табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень”, — наголосив Монастирський.

Додамо

Раніше Монастирський заявив, що МВС вимагатиме у держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським.