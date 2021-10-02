Монастирський у Трускавці закликав "слуг" підвищити зарплати правоохоронцям
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав “слуг народу” підвищити зарплати рядовим співробітникам системи міністерства, які “мають отримувати гідну зарплату”. Про це йшлося під час його виступу у Трускавці на сесії із силовиками, передає УНН.
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“Вони (правоохоронці — ред.) мають отримувати гідну зарплату”, — заявив Монастирський.
Також глава МВС пояснив, де знайти кошти на підвищення зарплат правоохоронцям.
“Де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС? Це виявлення контрафактної продукції — табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень”, — наголосив Монастирський.
Додамо
Раніше Монастирський заявив, що МВС вимагатиме у держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським.