МОН планує запровадити іспит для іноземних студентів з мови навчання

“Частина іноземних випускників не володіє мовою навчання навіть після присвоєння кваліфікації. Тому буде запроваджено єдиний обов’язковий іспит для іноземних студентів з мови навчання. Це буде зовнішній незалежний іспит, який зараз розробляється спільно з Українським центром оцінювання якості освіти та нашими національними університетами. Планується іспит на знання трьох мов, на яких найбільше навчаються іноземні студенти — з української, англійської та російської,” — повідомила Лілія Гриневич.

Планується, що всі іноземні студенти повинні будуть складати іспит до закінчення першого року навчання, а переведення на 2 курс буде можливим лише за умови успішного складання такого іспиту.

“Тестування мають запровадити для тих іноземців, що будуть зараховані до українських ВНЗ після 1 листопада 2018 року. Міністр зазначила, що зараз усі учасники процесу намагаються пришвидшити запровадження іспиту і зробити його на рік раніше,” — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство зі свого боку співпрацювало і продовжує співпрацювати з іншими державними органами, які забезпечують перебування іноземців в Україні, у плані координації дій — починаючи від запрошення іноземця на навчання і закінчуючи отриманням ним документа про освіту.

“Цього року відбулися зміни у візовому законодавстві, і тепер віза „Д“ буде дешевшою, багаторазовою та діятиме впродовж 90 днів, що значно полегшить як роботу університетів, так і спростить перебування іноземців до отримання посвідки на тимчасове проживання,” — додали у повідомленні.

Нагадаємо, кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації в Україні на 2016-2017 навчальний рік становить 657 одиниць, що на 35,6% менше, ніж станом на 1990-1991 н.р.