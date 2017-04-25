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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25446 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145531 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112607 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110943 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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МОН планирует ввести экзамен для иностранных студентов по языку обучения

МОН планирует ввести экзамен для иностранных студентов по языку обучения

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что будет введен обязательный внешний независимый экзамен для иностранных студентов по языку обучения, и только после его сдачи происходить перевод студента на второй курс. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает УНН.

"Часть иностранных выпускников не обладает языком обучения даже после присвоения квалификации. Поэтому будет введен единый обязательный экзамен для иностранных студентов по языку обучения. Это будет внешний независимый экзамен, который сейчас разрабатывается совместно с Украинским центром оценивания качества образования и нашими национальными университетами. Планируется экзамен на знание трех языков, на которых больше всего учатся иностранные студенты - с украинской, английской и русской ", - сообщила Лилия Гриневич.

Планируется, что все иностранные студенты должны будут сдавать экзамен до окончания первого года обучения, а перевод на 2 курс будет возможным только при условии успешной сдачи такого экзамена.

"Тестирование должны ввести для тех иностранцев, которые будут зачислены в украинские вузы после 1 ноября 2018 года. Министр отметила, что сейчас все участники процесса пытаются ускорить введение экзамена и сделать его на год раньше ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство со своей стороны сотрудничало и продолжает сотрудничать с другими государственными органами, обеспечивают пребывания иностранцев в Украине, в плане координации действий - начиная от приглашения иностранца на обучение и заканчивая получением им документа об образовании.

"В этом году произошли изменения в визовом законодательстве, и теперь виза" Д "будет дешевле, многократной и будет действовать в течение 90 дней, что значительно облегчит как работу университетов, так и упростит пребывания иностранцев до получения вида на жительство", - добавили в сообщении.

Напомним, количество высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации в Украине на 2016-2017 учебный год составляет 657 единиц, на 35,6% меньше , чем по состоянию на 1990-1991 учебный год

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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