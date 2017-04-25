МОН планирует ввести экзамен для иностранных студентов по языку обучения

"Часть иностранных выпускников не обладает языком обучения даже после присвоения квалификации. Поэтому будет введен единый обязательный экзамен для иностранных студентов по языку обучения. Это будет внешний независимый экзамен, который сейчас разрабатывается совместно с Украинским центром оценивания качества образования и нашими национальными университетами. Планируется экзамен на знание трех языков, на которых больше всего учатся иностранные студенты - с украинской, английской и русской ", - сообщила Лилия Гриневич.

Планируется, что все иностранные студенты должны будут сдавать экзамен до окончания первого года обучения, а перевод на 2 курс будет возможным только при условии успешной сдачи такого экзамена.

"Тестирование должны ввести для тех иностранцев, которые будут зачислены в украинские вузы после 1 ноября 2018 года. Министр отметила, что сейчас все участники процесса пытаются ускорить введение экзамена и сделать его на год раньше ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство со своей стороны сотрудничало и продолжает сотрудничать с другими государственными органами, обеспечивают пребывания иностранцев в Украине, в плане координации действий - начиная от приглашения иностранца на обучение и заканчивая получением им документа об образовании.

"В этом году произошли изменения в визовом законодательстве, и теперь виза" Д "будет дешевле, многократной и будет действовать в течение 90 дней, что значительно облегчит как работу университетов, так и упростит пребывания иностранцев до получения вида на жительство", - добавили в сообщении.

Напомним, количество высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации в Украине на 2016-2017 учебный год составляет 657 единиц, на 35,6% меньше , чем по состоянию на 1990-1991 учебный год