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МОН допустив до оцінки розвитку дітей з особливими потребами ще близько 100 психологів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Під час другої хвилі підготовки ще 99 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів отримали сертифікати міжнародного зразка на право користування методиками для оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Про це повідомила пресслужба МОН, передає УНН.

За даними МОНу, 99 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів отримали сертифікати міжнародного зразка на право користування методиками для оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Загалом в іспиті взяли участь 308 психологів з усіх областей України після того, як на початку року його пройшли 869 психологів, із яких до роботи були допущені лише 48%.

Учасники другої хвилі — це психологи, які не пройшли тестування попереднього разу, але вирішили спробувати свої сили ще раз після додаткової підготовки.

Як наголосили у відомстві, відтепер понад 500 фахівців ІРЦ можуть здійснювати професійну діагностику дітей з ОПП — вони вже мають відповідні сертифікати та будуть внесені до світового реєстру психологів.

При цьому в МОН додали, що минулого року придбали та розподілили в обласні центри 500 комплектів відповідних методик. Загалом для цих цілій держава виділила 70 млн євро. Так, кожен ІРЦ отримав WISC-IV (шкала інтелекту Векслера для дітей), Leiter-3 (міжнародна шкала продуктивності), Conners-3 (шкала оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності), PEP-3 (індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутичного спектру) та CASD (опитувальник розладу аутичного спектру). Цьогоріч планують закупити додатково ще 199 комплектів цих методик.

Нагадаємо, станом на квітень в Україні 77,4% закладів загальної середньої освіти (в т. ч. спеціальних) забезпечено безперешкодний доступ для осіб з особливими освітніми потребами, але до першого поверху.

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