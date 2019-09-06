МОН допустил к оценке развития детей с особыми потребностями еще около 100 психологов

По данным МОН, 99 специалистов инклюзивно-ресурсных центров получили сертификаты международного образца на право пользования методиками для оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Всего в экзамене приняли участие 308 психологов из всех областей Украины после того, как в начале года его прошли 869 психологов, из которых к работе были допущены только 48%.

Участники второй волны — это психологи, не прошедшие тестирование прежде, но которые решили попробовать свои силы еще раз после дополнительной подготовки.

Как отметили в ведомстве, отныне более 500 специалистов ИРЦ могут осуществлять профессиональную диагностику детей с ООП — они уже имеют соответствующие сертификаты и будут внесены в мировой реестр психологов.

При этом в МОН добавили, что в прошлом году приобрели и распределили в областные центры 500 комплектов соответствующих методик. Всего для этих целей государство выделило 70 млн евро. Так, каждый ИРЦ получил WISC-IV (шкала интеллекта Векслера для детей), Leiter-3 (международная шкала производительности), Conners-3 (шкала оценивания расстройства дефицита внимания и гиперактивности), PEP-3 (индивидуализированное психоосвитне оценивания детей с расстройствами аутистического спектра ) и CASD (опросник расстройства аутичного спектра). В этом году планируют закупить дополнительно еще 199 комплектов этих методик.

Напомним, по состоянию на апрель в Украине 77,4% учреждений общего среднего образования (в т.ч. Специальных) обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с особыми образовательными потребностями, но до первого этажа.