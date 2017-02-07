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МОН анулювало ліцензії вишів на території окупованого Донбасу та в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, які розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а також на тимчасово окупованих територіях Криму та міста Севастополя. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.

МОН анулювало ліцензії вишів на території окупованого Донбасу та в Криму

“Протягом 2014-16 рр. з Донецької, Луганської областей і Криму було переміщено майже два десятки вищих навчальних закладів, які нині успішно працюють на підконтрольній Україні території”, — зазначили у МОН.

Зокрема, торік на базі цих та інших уповноважених вишів розпочали діяльність 40 освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до яких під час вступної кампанії звернулися близько 3350 осіб.

“Раніше Акредитаційна комісія України вже рекомендувала МОН анулювати ліцензії на здійснення освітньої діяльності тих вишів, які не були переміщені на підконтрольну територію. 1 лютого 2017 року наказами МОН № 14-л, 15-л та 16-л було затверджено перелік ВНЗ, які позбавлені ліцензій, тобто є нелегітимними та не мають права провадження освітньої діяльності”, — додали у прес-службі.

Повідомляється, що для тих студентів, які здобували освіту в цих навчальних закладах у Криму після 20 лютого 2014 р., однак хочуть, щоб їхня кваліфікація, результати та період навчання визнавалися в Україні, розроблено відповідний Порядок атестації.

“Студентам ВНЗ з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які були зараховані на навчання та внесені до ЄДЕБО, надається право навчання у вишах України”, — скзаано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в МОН повідомили кількість дітей-переселенців в Україні.

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