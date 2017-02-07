МОН аннулировало лицензии вузов на территории оккупированного Донбасса и в Крыму

"В течение 2014-16 гг. из Донецкой, Луганской областей и Крыма было перемещено почти два десятка высших учебных заведений, которые в настоящее время успешно работают на подконтрольной Украине территории", - отметили в МОН.

В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которые во время вступительной кампании обратились около 3350 человек.

"Раньше Аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала МОН аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не перемещены на подконтрольную территорию. 1 февраля 2017 года приказами МОН № 14-л, 15-л и 16-л был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть являются нелегитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности ", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий Порядок аттестации.

"Студентам ВУЗов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в ЕДЕБО, предоставляется право обучения в вузах Украины", - скзаано в сообщении.

Как сообщал УНН, в МОН сообщили количество детей-переселенцев в Украине .