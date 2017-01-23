Молоко у Києві за 10 днів подорожчало на 8,6%

Також, за аналогічний період, у столиці значно подорожчали наступні продукти харчування: яловичина — на 2,3% (з 102,20 грн/кг до 104,54 грн/кг), крупи гречані — на 2,3% (з 28,91 грн/кг до 29,57 грн/кг), сир м’який жирністю 9% — на 3,9% (з 78,08 грн/кг до 81,12 грн/кг), олія соняшникова — на 2,9% (з 33,90 грн до 34,87 грн), картопля — на 3,8% (з 7,20 грн/кг до 7,47 грн/кг), капуста — на 4,3% (з 4,23 грн/кг до 4,41 грн/кг), морква подорожчала на 7,5% — з 5,04 грн/кг до 5,42 грн/кг.

Водночас, за вказаний період, у Києві також значно здешевшали такі продукти харчування, як свинина — на 5,5% (з 76,50 грн/кг до 72,30 грн/кг), птиця (тушки курячі) — на 2,1% (з 45,32 грн/кг до 44,39 грн/кг), сало — на 1,3% (з 69,43 грн до 68,53 грн), яйця І-ІІ категорії — на 5,8% (з 20,93 грн/дес. до 19,72 грн/дес.)

Нагадаємо, у порівнянні із 2015 роком, експорт молочної продукції у 2016 році скоротився на 11%.