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Молодого чоловіка засудили до 14 років ув'язнення за вбивство дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На Одещині до чотирнадцять років позбавлення волі засудили 19-річного жителя Білгорода-Дністровського, якого визнали винним у вбивстві 3-річної дитини. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.

За інформацією поліції, в січні минулого року до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від 21-річної жительки міста про те, що зник її 3-річний син. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та розпочато пошуки дитини. Після тривалих пошуків правоохоронці знайшли тіло 3-річного хлопчика у рову біля фортеці.

Співробітники поліції встановили, що до зникнення дитини причетний 19-річний, раніше засуджений житель міста, якого затримали за місцем мешкання. Затриманий зізнався в скоєному.

В ході досудового слідства було встановлено, що зранку мати хлопчика пішла на роботу, а дитину залишила із співмешканцем. Коли 3-річний малюк почав вередувати, підозрюваний спричинив хлопчику тілесні ушкодження, від яких той помер. Після чого чоловік вирішив сховати труп та відразу направився до фортеці, де в рову і сховав тіло. Потім підозрюваний вигадав історію для своєї співмешканки, що дитину нібито викрали невідомі на автомобілі чорного кольору, про що в подальшому повідомив свою співмешканку та для створення алібі повідомив своїх знайомих, з якими нібито розшукував дитину.

Крім того, сусіди бачили, як підозрюваний на руках ніс з дому дитину в бік фортеці. Через деякий час чоловік повернувся, але вже був без хлопчика. Коли він проходив повз сусідок, вони запитали куди він подів дитину, на що останній відповів, що малюк гуляє зі своєю матір’ю та пішов далі.

Вивчивши всі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, жителя Дніпропетровщини заарештували за вбивство 13-річної дівчинки.

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