Молодой человек приговорен к 14 годам заключения за убийство ребенка

По информации полиции, в январе прошлого года в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение от 21-летней жительницы города о том, что пропал ее 3-летний сын. Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начаты поиски ребенка. После длительных поисков правоохранители нашли тело 3-летнего мальчика во рву у крепости.

Сотрудники полиции установили, что к исчезновению ребенка причастен 19-летний, ранее судимый житель города, которого задержали по месту жительства. Задержанный сознался в содеянном.

В ходе досудебного следствия было установлено, что утром мать мальчика ушла на работу, а ребенка оставила с сожителем. Когда 3-летний малыш начал капризничать, подозреваемый нанес мальчику телесные повреждения, от которых тот скончался. После чего мужчина решил спрятать труп и сразу направился к крепости, где во рву и спрятал тело. Затем подозреваемый придумал историю для своей сожительницы, что ребенка якобы похитили неизвестные на автомобиле черного цвета, о чем в дальнейшем сообщил своей сожительнице и для создания алиби сообщил своим знакомым, с которыми якобы разыскивал ребенка.

Кроме того, соседи видели, как подозреваемый на руках нес из дома ребенка в сторону крепости. Через некоторое время мужчина вернулся, но уже был без мальчика. Когда он проходил мимо соседей, они спросили куда он дел ребенка, на что последний ответил, что малыш гуляет со своей матерью и пошел дальше.

Изучив все материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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