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Молодіжна збірна України у Запоріжжі програла збірній Фінляндії

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 вересня. УНН. На запорізькій “Славутич-Арені” молодіжна збірна України (U-21) поступилась збірній Фінляндії (U-21) в рамках першого матчу кваліфікаційного раунду на Чемпіонат Європи-2021 серед молодіжних команд з рахунком 0:2, передає УНН.

Незважаючи на блискучу гру підопічних Руслана Ротаня, рахунок у матчі, нажаль, був на користь гостей.

Українці почали матч з пресингу фінів. Гол у ворота скандинавів мав забивати Дмитро Тапалов після навісу Юхима Коноплі. Але ж саме фіни на 18-й хвилині перейшли у контрнаступ та відкрили рахунок. М’яч у ворота Білика забив Беньямін Кельман.

Подвоїти рахунок гості змогли на 81-й хвилині матчу. Арбітр призначив пенальті в бік воріт української збірної, а Онні Валакарі влучно пробив у протилежний від голкіпера кут.

В результаті, українці не набирають очків у першому матчі відбору на ЧЄ-2021. Наступна гра молодіжки відбудеться 10 вересня також у Запоріжжі.

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