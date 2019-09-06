Молодежная сборная Украины в Запорожье проиграла сборной Финляндии
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 сентября. УНН. На запорожской "Славутич-Арене" молодежная сборная Украины (U-21) уступила сборной Финляндии (U-21) в рамках первого матча квалификационного раунда на Чемпионат Европы-2021 среди молодежных команд со счетом 0:2, передает УНН.
Несмотря на блестящую игру подопечных Руслана Ротаня, счет в матче, к сожалению, был в пользу гостей.
Украинцы начали матч с прессинга финнов. Гол в ворота скандинавов должен был забивать Дмитрий Тапалов после навеса Ефима Конопля. Но именно финны на 18-й минуте перешли в контрнаступление и открыли счет. Мяч в ворота Билыка забил Беньямин Кельман.
Удвоить счет гости смогли на 81-й минуте матча. Арбитр назначил пенальти в сторону ворот украинской сборной, а Онни Валакари точно пробил в противоположный от голкипера угол.
В результате, украинцы не набирают очков в первом матче отбора на ЧЕ-2021. Следующая игра молодежки состоится 10 сентября также в Запорожье.