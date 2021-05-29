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Молодіжна збірна України поразкою завершила виступи на Турнірі Лобановського

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У вирішальному поєдинку Турніру Валерія Лобановського молодіжна збірна України нічого не зуміла протиставити одноліткам із Узбекистану, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Молодіжна збірна України поразкою завершила виступи на Турнірі Лобановського

Деталі

Після перемоги молодіжної збірної Узбекистану над командою Азербайджану українська “молодіжка” отримала шанс виграти Турнір Валерія Лобановського. Однак для цього підопічним Руслана Ротаня потрібно було обіграти узбекистанців.

Проте українці не зуміли забити бодай гол, а пропустили дві (0:2). Забитими голами відзначилися Жалоліддінов та Норчаєв.

Цитата

“Які тут можуть бути враження? Найбільша помилка в тому, що я наполягав на проведенні турніру, а він міг не відбутися. Ми хотіли якнайкраще підготуватися, але, на жаль, викликали одних футболістів, а потім відбулася незрозуміла епідемія травм. Ми зібралися вже тим складом, яким змогли.

Загалом після двох ігор немає вражень, немає нічого. Не було структури гри, контролю, не було думки в команди. Прикро, що не було таких важливих для футболу компонентів, як бажання та характер. Зрозуміло, що були неготові, але ж повинна бути хоч якась гідність. Непотрібно шукати якихось виправдань. У цьому всьому виключно моя вина”, — наголосив коуч “жовто-блакитних” Руслан Ротань.

Доповнення

Переможцем Турніру Валерія Лобановського стала збірна Узбекистану (6 очок), друге місце посіли азербайджанці (3), на третьому — господарі змагань (0).

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