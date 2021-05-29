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Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского

Киев • УНН

 • 17422 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В решающем поединке турнира Валерия Лобановского молодежная сборная Украины ничего не сумела противопоставить сверстникам из Узбекистана, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского

Детали

После победы молодежной сборной Узбекистана над командой Азербайджана украинская “молодежка” получила шанс выиграть Турнир Валерия Лобановского. Однако для этого подопечным Руслана Ротаня нужно было обыграть узбекистанцем.

Однако украинцы не сумели забить хотя бы гол, а пропустили два (0:2). Забитыми голами отличились Жалолиддинов и Норчаев.

Цитата

“Какие здесь могут быть впечатления? Самая большая ошибка в том, что я настаивал на проведении турнира, а он мог не состояться. Мы хотели как можно лучше подготовиться, но, к сожалению, вызвали одних футболистов, а затем состоялась непонятная эпидемия травм. Мы собрались уже тем составом, которым смогли.

В общем после двух игр нет впечатлений, нет ничего. Не было структуры игры, контроля, не было мысли у команды. Жаль, что не было таких важных для футбола компонентов, как желание и характер. Понятно, что были не готовы, но должно быть хоть какое-то достоинство. Не нужно искать каких-то оправданий. В этом всем исключительно моя вина”, — отметил коуч “желто-синих” Руслан Ротань.

Дополнение

Победителем турнира Валерия Лобановского стала сборная Узбекистана (6 очков), второе место заняли азербайджанцы (3), на третьем — хозяева соревнований (0).

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