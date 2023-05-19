Молодий місяць у Тільці: що можна робити в цей день, а від чого варто утриматися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Останній цієї весни молодий місяць припадає на 19 травня. Відлік нового місячного циклу розпочнеться з 17:56 за київським часом, пише УНН.
Вважається, що день Молодика, 19 травня, буде одним з найсприятливіших у 2023 році. У цей день радять складати плани на майбутнє, і навіть запланувати весілля.
Також на Молодика радять:
- займатися творчістю;
- прибирати вдома та викидати непотрібні речі;
- займатися благодійністю;
- приділити увагу фізичним вправам.
Ще цей є вдалим аби з кимось помиритися, чи, навпаки, припинити стосунки, що обтяжують.
Попри те, що цьогорічне 19 травня вважається сприятливим днем, астрологи все ж не рекомендують у цей день розпочинати нові справи, проводити ділові переговори, важливі зустрічі.
Що ще не бажано робити на травневого Молодика:
- робити дороговартісні покупки;
- вживати алкоголь та жирну їжу, палити;
- звертатися до лікаря;
- стригтися та робити косметичні процедури.
На Молодика та у перші дні місячного циклу людям радять стримувати свої емоції, почуватися максимально розслаблено та спокійно.