Новолуние в Тельце: что можно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Последний этой весной новолуние приходится на 19 мая. Отсчет нового лунного цикла начнется с 17:56 по киевскому времени, пишет УНН.
Считается, что день Новолуния, 19 мая, будет одним из самых благоприятных в 2023 году. В этот день советуют составлять планы на будущее, и даже запланировать свадьбу.
Также на Новолуние советуют:
- заниматься творчеством;
- убирать дом и выбрасывать ненужные вещи;
- заниматься благотворительностью;
- уделить внимание физическим упражнениям.
Еще этот день удачен, чтобы с кем-то помириться, или, наоборот, прекратить отношения, которые отягощают.
Несмотря на то, что нынешнее 19 мая считается благоприятным днем, астрологи все же не рекомендуют в этот день начинать новые дела, проводить деловые переговоры, важные встречи.
Что еще не желательно делать на майское Новолуние:
- делать дорогостоящие покупки;
- употреблять алкоголь и жирную пищу, курить;
- обращаться к врачу;
- стричься и делать косметические процедуры.
На Новолуние и в первые дни лунного цикла людям советуют сдерживать свои эмоции, чувствовать себя максимально расслабленно и спокойно.