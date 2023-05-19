Новолуние в Тельце: что можно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться

Считается, что день Новолуния, 19 мая, будет одним из самых благоприятных в 2023 году. В этот день советуют составлять планы на будущее, и даже запланировать свадьбу.

Также на Новолуние советуют:

- заниматься творчеством;

- убирать дом и выбрасывать ненужные вещи;

- заниматься благотворительностью;

- уделить внимание физическим упражнениям.

Еще этот день удачен, чтобы с кем-то помириться, или, наоборот, прекратить отношения, которые отягощают.

Несмотря на то, что нынешнее 19 мая считается благоприятным днем, астрологи все же не рекомендуют в этот день начинать новые дела, проводить деловые переговоры, важные встречи.

Что еще не желательно делать на майское Новолуние:

- делать дорогостоящие покупки;

- употреблять алкоголь и жирную пищу, курить;

- обращаться к врачу;

- стричься и делать косметические процедуры.

На Новолуние и в первые дни лунного цикла людям советуют сдерживать свои эмоции, чувствовать себя максимально расслабленно и спокойно.