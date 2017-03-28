Молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі

“Інцидент трапився 28 березня близько четвертої години ранку. До приміщення автозаправної станції, яка розташована на вулиці Балківській, ввірвався невідомий в масці та, погрожуючи касиру пістолетом, незаконно заволодів грошима з каси в розмірі 12 тисяч гривень та мобільним телефоном”, — повідомили у поліції.

Також правоохоронці розповіли, що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Портофранківського відділення поліції встановлено місцезнаходження злочинця та затримано його. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, причетний до скоєння кількох інших кримінальних правопорушень. Під час затримання у зловмисника вилучені усі речові докази.

На теперішній час злочинець затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 березня зловмисники пограбували ювелірний магазин у Львові та поранили охоронця.