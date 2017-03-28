Молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі

ukru
27 березня, 18:53 • 105391 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 125442 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 131154 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 139232 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 196579 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 129386 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 115128 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135646 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122124 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123886 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 55072 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 42814 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 51064 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 44580 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 38644 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 105351 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 139767 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 196533 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 207597 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 217986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 90869 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 119693 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 145560 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 135068 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 165477 перегляди
Актуальне
Молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі

Молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі

Київ • УНН

 • 8100 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 28 березня. УНН. 19-річний одесит, погрожуючи пістолетом працівникові автозаправної станції, заволодів мобільним телефоном та грошима з каси в сумі 12 тисяч гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУ НП в Одеській області.

“Інцидент трапився 28 березня близько четвертої години ранку. До приміщення автозаправної станції, яка розташована на вулиці Балківській, ввірвався невідомий в масці та, погрожуючи касиру пістолетом, незаконно заволодів грошима з каси в розмірі 12 тисяч гривень та мобільним телефоном”, — повідомили у поліції.

Також правоохоронці розповіли, що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Портофранківського відділення поліції встановлено місцезнаходження злочинця та затримано його. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, причетний до скоєння кількох інших кримінальних правопорушень. Під час затримання у зловмисника вилучені усі речові докази.

На теперішній час злочинець затриманий в порядку ст.208 КПК України.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 березня зловмисники пограбували ювелірний магазин у Львові та поранили охоронця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$85,710.20
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86