Молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 березня. УНН. 19-річний одесит, погрожуючи пістолетом працівникові автозаправної станції, заволодів мобільним телефоном та грошима з каси в сумі 12 тисяч гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУ НП в Одеській області.
“Інцидент трапився 28 березня близько четвертої години ранку. До приміщення автозаправної станції, яка розташована на вулиці Балківській, ввірвався невідомий в масці та, погрожуючи касиру пістолетом, незаконно заволодів грошима з каси в розмірі 12 тисяч гривень та мобільним телефоном”, — повідомили у поліції.
Також правоохоронці розповіли, що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Портофранківського відділення поліції встановлено місцезнаходження злочинця та затримано його. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, причетний до скоєння кількох інших кримінальних правопорушень. Під час затримання у зловмисника вилучені усі речові докази.
На теперішній час злочинець затриманий в порядку ст.208 КПК України.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, 22 березня зловмисники пограбували ювелірний магазин у Львові та поранили охоронця.