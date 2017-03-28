Угрожая оружием парень ограбил АЗС в Одессе

"Инцидент произошел 28 марта около четырех часов утра. В помещение автозаправочной станции, расположенной на улице Балковской, ворвался неизвестный в маске и, угрожая кассиру пистолетом, незаконно завладел деньгами из кассы в размере 12тыс. гривен и мобильным телефоном ", - сообщили в полиции.

Также правоохранители рассказали, что в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками сектора криминальной полиции Портофранковского отделения полиции было установлено местонахождение преступника и произведено задержание. Им оказался 19-летний местный житель, причастный к совершению ряда других уголовных преступлений. Во время задержания у злоумышленника изъяты все вещественные доказательства.

В настоящее время преступник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, 22 марта злоумышленники ограбили ювелирный магазин во Львове и ранили охранника .