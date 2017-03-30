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Молоді українські прокурори стажуватимуться в Берліні - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Генеральна прокуратура України досягла домовленостей про стажування молодих прокурорів у Генеральній прокуратурі федеральної землі Берлін. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

“Досягнуто домовленості щодо організації стажувань для молодих українських прокурорів у Генеральній прокуратурі федеральної землі Берлін з питань боротьби з тероризмом та торгівлею людьми”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі зазначили, що під час візиту 28-29 березня до Берліна Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів низку зустрічей з керівниками Федерального міністерства юстиції та захисту прав споживачів, Генеральної прокуратури федеральної землі Берлін, Міністерства закордонних справ та Бундестагу.

Ю.Луценко обговорив з ними питання двостороннього співробітництва під час виконання актуальних запитів про міжнародну правову допомогу та екстрадицію та перспективи створення спільних слідчих груп.

Крім того, Генпрокурор поінформував представників німецької сторони про основні досягнення ГПУ у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Нагадаємо, 16 січня в Національній академії прокуратури України відбулося відкриття навчання для прокурорів, які успішно пройшли тестування на зайняття вакантних посад прокурорів місцевих прокуратур.

Українські Національні Новини

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