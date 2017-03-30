Молодые украинские прокуроры будут стажироваться в Берлине - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины достигла договоренностей о стажировке молодых прокуроров в Генеральной прокуратуре федеральной земли Берлин. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"Достигнута договоренность об организации стажировок для молодых украинских прокуроров в Генеральной прокуратуре федеральной земли Берлин по борьбе с терроризмом и торговлей людьми", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что во время визита 28-29 марта в Берлин Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел ряд встреч с руководителями Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей, Генеральной прокуратуры федеральной земли Берлин, Министерства иностранных дел и Бундестага.
Ю.Луценко обсудил с ними вопросы двустороннего сотрудничества во время выполнения актуальных запросов о международной правовой помощи и экстрадиции и перспективы создания совместных следственных групп.
Кроме того, Генпрокурор проинформировал представителей немецкой стороны об основных достижениях ГПУ в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Напомним, 16 января в Национальной академии прокуратуры Украины состоялось открытие обучение для прокуроров, которые успешно прошли тестирование на занятие вакантных должностей прокуроров местных прокуратур.