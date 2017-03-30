Молодые украинские прокуроры будут стажироваться в Берлине - ГПУ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50797 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161327 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118770 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113293 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104775 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107209 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154973 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Молодые украинские прокуроры будут стажироваться в Берлине - ГПУ

Молодые украинские прокуроры будут стажироваться в Берлине - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины достигла договоренностей о стажировке молодых прокуроров в Генеральной прокуратуре федеральной земли Берлин. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"Достигнута договоренность об организации стажировок для молодых украинских прокуроров в Генеральной прокуратуре федеральной земли Берлин по борьбе с терроризмом и торговлей людьми", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что во время визита 28-29 марта в Берлин Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел ряд встреч с руководителями Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей, Генеральной прокуратуры федеральной земли Берлин, Министерства иностранных дел и Бундестага.

Ю.Луценко обсудил с ними вопросы двустороннего сотрудничества во время выполнения актуальных запросов о международной правовой помощи и экстрадиции и перспективы создания совместных следственных групп.

Кроме того, Генпрокурор проинформировал представителей немецкой стороны об основных достижениях ГПУ в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, 16 января в Национальной академии прокуратуры Украины состоялось открытие обучение для прокуроров, которые успешно прошли тестирование на занятие вакантных должностей прокуроров местных прокуратур.

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