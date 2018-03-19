Молода мати через недбалість ледь не довела власну дитину до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Слов’янську Донецької області судитимуть 27-річну мати трьох дітей, яка через недбале ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків, ледь не довела до смерті 2-річну дитину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Встановлено, що 27-річна мешканка с.Билбасівка Слов’янського району обвинувачується у тому, що будучи матір’ю трьох неповнолітніх дітей, неналежним чином виконувала свої батьківські обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з дня народження наймолодшої дівчинки у листопаді 2015 року (на обліку по вагітності жінка не перебувала і народжувала вдома) мати не створила належних умов для її розвитку, не піклувалась про стан здоров’я, залишала без нагляду, не забезпечувала достатнім харчуванням та, усвідомлюючи, що дитина погано набирає вагу та тривалий час хворіє, не зверталася до медичних закладів для її лікування.
У липні 2016 року, після виявлення тяжкохворої малолітньої дитини без нагляду дорослих, її поміщено до лікарні, а згодом — до дитячого будинку. Через рік горе-мати позбавлено батьківських прав на дітей.
Згідно із висновками експертів, 2-річна дитина хворіє на енцефалопатію, має вади серця та органів зору, розлади психіки та гіпотрофію, що є наслідками злісного недогляду матері за власною донькою.
За недбале виконання батьківських обов’язків жінці загрожує обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Нагадаємо, у прифронтовій Мар’їнці жінка морила голодом власного 12-річного сина.