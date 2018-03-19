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Молодая мать из-за халатности едва не довела своего ребенка до смерти

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Славянске Донецкой области будут судить 27-летнюю мать троих детей, которая из-за небрежного отношения к выполнению своих родительских обязанностей, едва не довела до смерти 2-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

"Установлено, что 27-летняя жительница с.Билбасивка Славянского района обвиняется в том, что будучи матерью троих несовершеннолетних детей, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Как отмечается со дня рождения младшей девочки в ноябре 2015 года (на учете по беременности женщина не находилась и рожала дома) мать не создала условий для ее развития, не заботилась о состоянии здоровья, оставляла без присмотра, не обеспечивала достаточным питанием и, осознавая, что ребенок плохо набирает вес и длительное время болеет, не обращалась в медицинские учреждения для ее лечения.

В июле 2016 года, после обнаружения тяжелобольного малолетнего ребенка без присмотра взрослых, ее поместили в больницу, а впоследствии - в детский дом. Через год горе-мать лишена родительских прав на детей.

Согласно выводам экспертов, 2-летний ребенок болеет энцефалопатией, имеет пороки сердца и органов зрения, расстройства психики и гипотрофии, что является последствиями злостного недосмотра матери по собственной дочерью.

За небрежное выполнение родительских обязанностей женщине грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в прифронтовой Марьинке женщина морила голодом собственного 12-летнего сына.

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