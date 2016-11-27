Молодь напідпитку робила селфі у вогні на фоні палаючого львівського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Через шок, паніку та алкогольне сп’яніння відвідувачі нічного закладу Space не могли адекватно оцінити загрозу і ризик для їхнього життя та здоров’я. Про це УНН повідомляє із посиланням на сторінку Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.
"Слава Богу, що всі живі. На жаль, маємо новий тренд негативний - вдале селфі. І вже не один такий "модник" поплатився за це життям і здоров'ям", - йдеться у повідомленні.
Станом на 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби.
У ДСНС України у Львівській області стверджують, що складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загоряння.
Відтак, вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.
Окрім цього, серед відпочивальників розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.
Нагадаємо, внаслідок нічної пожежі у львівському клубі двоє людей перебуває в реанімації.