Молодь напідпитку робила селфі у вогні на фоні палаючого львівського клубу

"Слава Богу, що всі живі. На жаль, маємо новий тренд негативний - вдале селфі. І вже не один такий "модник" поплатився за це життям і здоров'ям", - йдеться у повідомленні.

Станом на 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби.

У ДСНС України у Львівській області стверджують, що складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загоряння.

Відтак, вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.

Окрім цього, серед відпочивальників розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

Нагадаємо, внаслідок нічної пожежі у львівському клубі двоє людей перебуває в реанімації.