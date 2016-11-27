Молодежь навеселе делала селфи в огне на фоне горящего львовского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Из-за шока, паники и алкогольное опьянение посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Главного управления ГосЧС Украины во Львовской области в Facebook.
"Слава Богу, что все живы. К сожалению, есть новый тренд отрицательный - удачное селфи. И уже не один такой "модник" поплатился за это жизнью и здоровьем", - говорится в сообщении.
По состоянию на 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован в составе 10 звеньев газодымозащитной службы.
В ГосЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которая возникла в результате возгорания.
Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.
Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.
Напомним, в результате ночного пожара в львовском клубе два человека находятся в реанимации.