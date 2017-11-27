Молодь без житла: у Держфонді поскаржилися на брак коштів

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. З урахуванням кількості громадян, які потребують покращення житлових умов, коштів, які держава виділяє на програму “Доступне житло”, надзвичайно мало. Про це під час прес-конференції “Чотири кроки до власної оселі” заявив голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний, повідомляє УНН.

“До кінця поточного року на програму „Доступне житло“ передбачено 30 млн грн. Ще 9 млн ми сподіваємось отримати додатково. Цих коштів надзвичайно мало, якщо врахувати те, що покращення житлових умов потребують 657 тисяч громадян, із яких 10% — це молодь. Крім того, потребують допомоги й 9 тис. учасників АТО без житла та щонайменше 60% внутрішніх переселенців, яких у нас 1,5 млн осіб”, — наголосив він.

Водночас, за словами С.Комнатного, програма “Доступне житло” працює і на місцевому рівні — на її реалізацію виділено 160 млн грн із місцевих бюджетів.

Програма із забезпечення громадян доступним житлом шляхом надання державної підтримки працювала протягом 2010-2014 рр., а у 2015-2016 рр. фінансування не було. Цього року відбулося поновлення програми та її модернізація.

“Завдяки цьому за 9 місяців поточного року понад 330 громадян були забезпечені житлом. Оскільки основне фінансування припадає на 4-й квартал, то ми очікуємо до кінця поточного року збільшення цих показників”, — додав С.Комнатний.

При цьому, за його словами, термін дії програми закінчується цього року. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву вже направив до Кабміну проект постанови про продовження дії програми до 2023 року. Наразі документ знаходиться на розгляді уряду.

Нагадаємо, за 10 місяців 2017 року обсяги будівництва зросли на 23%.

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