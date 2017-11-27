Молодежь без жилья: в Госфонде пожаловались на нехватку средств

"До конца текущего года на программу "Доступное жилье" предусмотрено 30 млн грн. Еще 9 млн мы надеемся получить дополнительно. Этих средств очень мало, если учесть, что в улучшении жилищных условий нуждаются 657 тысяч граждан, из которых 10% - это молодежь. Кроме того, нуждаются в помощи и 9 тыс. участников АТО без жилья и не менее 60% внутренних переселенцев, которых у нас 1,5 млн человек", - подчеркнул он.

Однако, по словам С.Комнатного, программа "Доступное жилье" работает и на местном уровне - на ее реализацию выделено 160 млн грн из местных бюджетов.

Программа по обеспечению граждан доступным жильем путем предоставления государственной поддержки работала в течение 2010-2014 гг., а в 2015-2016 гг. финансирования не было. В этом году состоялось возобновление программы и ее модернизация.

"Благодаря этому за 9 месяцев текущего года более 330 граждан были обеспечены жильем. Поскольку основное финансирование приходится на 4-й квартал, то мы ожидаем до конца текущего года увеличение этих показателей", - добавил С.Комнатный.

При этом, по его словам, срок действия программы заканчивается в этом году. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству уже направил в Кабмин проект постановления о продлении действия программы до 2023 года. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства.

Напомним, за 10 месяцев 2017 года объемы строительства выросли на 23%.