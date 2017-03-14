Молдова вимагає у Росії вивести війська з Придністров’я - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Заступник МЗС із євроінтеграції Молдови Ліліан Дарій на переговорах із заступником МЗС РФ Григорієм Карасіним обговорили виведення російських військ, що допоможе вирішенню конфлікту у Придністров'ї, передає УНН з посиланням на Newsmaker.

Під час переговорів обговорювалось виведення військ з Придністров’я. Позиція Молдови залишилась незмінною: вона наполягає на виведенні військ та озброєння із Придністров’я.

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"Після раунду консультацій Г.Карасін відправився у Придністров'я. Там дипломат, який опікується в російському МЗС темою Молдови та придністровського врегулювання, обговорить з керівництвом регіону хід переговорів щодо врегулювання конфлікту", - йдеться у повідомленні.

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