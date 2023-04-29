Молдова вдруге за весну проведе навчання резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Національна армія Молдови проведе планові навчання резервістів у травні 2023 року, повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
Керівник центру управління мобілізаційними ресурсами та особовим складом національної армії Молдови Октавіан Друце повідомив, що навчання пройдуть у два етапи: з 15 до 21 травня і з 22 до 26 травня.
Резервісти, яких призвуть до навчань, отримають повістки від територіальних військових центрів. Там уточнять їхні особисті дані та вручать наказ про участь у навчаннях.
Навчання триватимуть п'ять днів. За цей час резервісти вивчать військові статути, ознайомляться з військовою технікою та озброєнням.
Доповнення
Міністерство оборони Молдови зазначає, що подібні навчання вже проводилися у квітні цього року.
Раніше міністерство повідомляло, що тим, хто не з'явиться на навчання без поважної причини, загрожує штраф до 32,5 тис. леїв або до 150 годин громадських робіт.