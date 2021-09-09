Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян

Деталі

Нові обмеження будуть включати заборону для нещеплених людей відвідувати ресторани, бари і культурні заходи та діятимуть з 10 вересня по 31 жовтня.

У Молдові, де громадяни в даний час зобов'язані носити маски в громадських місцях, а ресторани та бари закриваються о 23:00, за станом на 8 вересня зареєстровано 272 325 випадків захворювання Covid-19, з яких 6466 померли.

За офіційними даними, вакциновано близько 25% населення Молдови.

Доповнення

Станом на ранок четверга у світі на COVID-19 захворіло вже понад 223,3 млн людей.

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 223,381,096 людей, з них одужало 199,894,742 особи. Кількість померлих зросла до 4,608,897.