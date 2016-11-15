Молдова не продовжуватиме квоти щодо експорту української продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Молдова підтвердила, що не продовжуватиме з 1 січня 2017 року обмежувальні заходи-квоти щодо експорту української продукції. Про це міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Добрі новини з Кишинева: Молдова підтвердила, що не продовжить обмежувальні заходи-квоти з 1 січня 2017. Про це заявив мій колега Октавіан Калмик під засідання Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва”, — написав С.Кубів.
Нагадаємо, 27 квітня уряд Молдови тимчасово виключив з режиму вільної торгівлі з Україною м’ясо-молочну продукцію та цемент.
Молдовський кабмін ввів мита на ці товари і встановив квоти на їх безмитні поставки.
Мита мали діяти до 31 грудня 2016 року.
Як повідомляв УНН, 6 червня Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України у Києві розпочав зустріч з віце-прем’єр-міністром — міністр економіки Молдови Октавіаном Калмиком щодо вирішення питання щодо експорту українських товарів до сусідньої країни.