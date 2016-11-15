Молдова не будет продлевать квоты по экспорту украинской продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Молдова подтвердила, что не будет продлевать с 1 января 2017 г. ограничительные меры-квоты по экспорту украинской продукции. Об этом министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хорошие новости из Кишинева: Молдова подтвердила, что не продлит ограничительные меры-квоты с 1 января 2017 года. Об этом заявил мой коллега Октавиан Калмык под заседание Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - написал С.Кубив.
Напомним, 27 апреля правительство Молдовы временно исключило из режима свободной торговли с Украиной мясо-молочную продукцию и цемент.
Молдавский Кабмин ввел пошлины на эти товары и установил квоты на их беспошлинные поставки.
Пошлины должны были действовать до 31 декабря 2016 года.
Как сообщал УНН, 6 июня Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины в Киеве начал встречу с вице-премьер-министром - министром экономики Молдовы Октавианом Калмыком по решению вопроса об экспорте украинских товаров в соседнюю страну.