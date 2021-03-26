Мокрий сніг з дощем та до 10° тепла: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 26 березня, опади спостерігалися у чотирьох областях України, на півдні та південному сході вони продовжаться, місцями - ожеледиця. Температура повітря сягатиме 10 градусів тепла. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 26 березня мінлива хмарність, в південних та південно-східних областей вночі та вранці мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без опадів.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу , вдень 0-5° тепла.
Вітер північний 3-8 м/с.
Ситуація на дорогах
На ранок 26 березня в Донецькій області невеликий сніг, у Херсонській області сніг з дощем; в Одеській та Запорізькій області дощ; на решті території країни без опадів. "Покриття на автодорогах державного значення у західних, центральних та північних областях сухе, в областях, де спостерігаються опади, - мокре", - сказано у повідомленні.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів. Покриття доріг сухе.
На дорогах державного значення проводяться роботи з очистки снігу, обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - зазначили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 53 одиниці техніки та 81 робітник.